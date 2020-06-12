Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

12 июня 2020     15
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об этом он написал в Twitter.

По мнению парламентария, у России не было «ни одного основания» приглашать украинского лидера на торжественное мероприятие. Кроме того, член Совета Федерации убежден, что это приглашение было бы «на 100 процентов» отклонено, что дало бы повод для пропагандистких манипуляций и шанс Зеленскому «показать отсутствующий у него политический вес».

10 июня официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что подтверждения получены от Казахстана, Киргизии, Молдавии, Таджикистана, Узбекистана, Сербии, Хорватии, Абхазии, Южной Осетии. Тогда же президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что тоже будет присутствовать на параде Победы.

Глава российского МИД Сергей Лавров позднее уточнил, что подтвердили намерение приехать в Москву главы 12 государств, большинство из них — члены СНГ. По его словам, Россия оставила в силе приглашения на парад Победы 24 июня, разосланные ранее.

В конце мая президент Владимир Путин объявил днем проведения парада Победы 24 июня — по его указу этот день будет выходным. Традиционные праздничные мероприятия 9 мая были отложены из-за пандемии коронавируса. Парад в Москве и других городах России начнется в 10 утра, на 22 часа запланирован артиллерийский салют.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В МИД КНДР назвали безнадёжным состояние отношений с США
В МИД КНДР назвали безнадёжным состояние отношений с США

Отношения КНДР и США вернулись к безнадёжному состоянию и продолжают ухудшаться. Об этом заявил глава северокорейского МИД Ли Сон Гвон. …


Помпео поздравил россиян с Днём России
Помпео поздравил россиян с Днём России

03:11 Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео поздравил россиян с Днём России, который празднуется 12 июня. «От лица правительства США и американского народа …


В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья
В американском городе протестующие захотели построить страну всеобщего счастья

В американском городе Сиэтл участники акций протестов из ультралевого движения «Антифа» захватили несколько городских улиц. Там они захотели построить там …


Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса
Рок-фестиваль «Нашествие» отменили из-за коронавируса

Власти Тверской области приняли решение об отмене фестиваля «Нашествие» в этом году из-за коронавируса. Об этом рассказал губернатор региона Игорь …


Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому
Пушков объяснил отсутствие приглашения на парад Победы Зеленскому

Российский сенатор Алексей Пушков объяснил, почему Москва не отправила приглашение на парад Победы 24 июня украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Об …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты