Пушков оценил слова Кравчука о способе «остановить Россию»

30 мая 2020     18
Пушков оценил слова Кравчука о способе «остановить Россию»

03:48

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков заявил, что бывший президент Украины Леонид Кравчук, возможно, не понимает, что полная изоляция России от Запада невозможна.

Flickr © Совет Федерации

Об этом Пушков написал в своём Twitter.

Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает. И ради чего так стараться? Ради Украины? Она нужна Западу против России, но не сама по себе.

— Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) May 29, 2020

«Западные страны не вводят против России «полную политическую, дипломатическую и финансово-экономическую изоляцию» потому, что не могут этого сделать. Кравчук, видимо, этого не понимает», — написал он.

По его словам, Украина нужна Западу только против России, а не сама по себе.

Ранее первый украинский президент Леонид Кравчук заявил, что «остановить Россию» и её «агрессивные дела» можно только с помощью жёстких и единых действий международной коалиции.

Источник: Россия Сегодня

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