Пушков высмеял слова американского историка о расизме в России

9 июня 2020     11
Пушков высмеял слова американского историка о расизме в России

Расизм наблюдается не в России, а в США, заявил член Совета Федерации Алексей Пушков, комментируя слова американского историка о расизме в РФ. Высмеивающий пост сенатор опубликовал на своей странице в Twitter.

Накануне в интервью изданию Spiegel декан факультета афроамериканских исследований Принстонского университета Эдди Глод (Eddie Glaude) завил, что проблема расизма наблюдается и в России.

Материалы по теме

00:02 — 2 июня

И вспыхнет пламя

После гибели чернокожего США охватили беспорядки и погромы. Почему в этом винят Россию?
16:54 — 28 мая

По мнению Пушкова, Глод, как и многие в последнее время, «все каким-то боком пытаются нас приплести». «Этот “историк” лучше бы не лез со своими суждениями о России. Тот факт, что он афроамериканец, не означает, что он может нести всякую чушь», — написал он.

6 июня член Совфеда выразил мнение, что беспорядки в Соединенных Штатах, вспыхнувшие после гибели афроамериканца Джорджа Флойда при задержании полицией, затихнут задолго до президентских выборов в ноябре. Он также считает, что процесс над полицейскими, участвующими в задержании, будет показательным и жестким.

В десятках городов США проходят массовые протесты, сопровождающиеся беспорядками и столкновениями с полицией. В некоторых штатах участились погромы, грабежи, поджоги.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Определён подрядчик строительства севастопольского этапа «Тавриды»
Определён подрядчик строительства севастопольского этапа «Тавриды»

Восьмой этап «Тавриды», проходящий по территории Севастополя, построит АО «ВАД», заканчивающая работы на семи этапах трассы. Конкурс по выбору подрядчика …


В Крыму выявили 11 случаев коронавируса
В Крыму выявили 11 случаев коронавируса

За сутки в республике Крым зафиксировано 11 случаев COVID-19. Три случая – в Симферополе, 5 – в Феодосии и еще …


Севастополец получил 10 лет за шпионаж
Севастополец получил 10 лет за шпионаж

Уроженец Севастополя, 1970 года рождения, 9 июня решением городского суда признан виновным в шпионаже. Мужчина собирал, хранил и передал представителю …


В Севастополе не зарегистрировано новых случаев коронавируса
В Севастополе не зарегистрировано новых случаев коронавируса

На утро 9 июня новых случаев COVID-19 в городе не зафиксировано, по выздоровлению выписаны пять человек. Всего коронавирусом в Севастополе …


На четвёртом этапе «Тавриды» укладывают финишный слой покрытия
На четвёртом этапе «Тавриды» укладывают финишный слой покрытия

На двух правых полосах четвёртого этапа трассы, от Белогорска до Симферополя, приступили к укладке верхнего слоя покрытия. Работы ведутся на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты