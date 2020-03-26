Путин дал правительству право ограничивать цены на лекарства

Президент России Владимир Путин подписал закон о праве правительства ограничивать цены на лекарства и медицинские изделия при чрезвычайных ситуациях или угрозе эпидемии. Об этом сообщает РИА Новости.

Правительство сможет на срок не более 90 дней зафиксировать предельно возможные розничные цены на лекарства и медицинские препараты, которые не входят в список жизненно необходимых, а также предельные отпускные цены производителей и надбавки к ним с учетом налога на добавленную стоимость.

Поясняется, что нововведение исключит многократное завышение цен со стороны перекупщиков.

Источник: Лента.Ру