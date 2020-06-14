Путин написал статью о Второй мировой войне

Президент России Владимир Путин написал статью о событиях, связанных со Второй мировой войной. Об этом рассказал ТАСС пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Да, президент уже написал статью», — заявил он, отвечая на соответствующий вопрос. Однако, по словам Пескова, решение о публикации примет сам Путин.

В мае Песков сообщал, что публикация статьи президента будет зависеть от даты празднования 75-летия Победы.

О планах написать статью о Второй мировой войне на основе архивных документов военных лет российский лидер сообщил в декабре прошлого года. В последнее время президент в своих публичных выступлениях уделял значительное внимание этим событиям, в том числе так называемому Мюнхенскому сговору.

Владимир Путин не впервые пишет о Второй мировой войне. В 2009 году, будучи премьером, он написал статью для польской газеты, в которой призвал не считать пакт Молотова — Риббентропа единственным «спусковым крючком» Второй мировой. По мнению Путина, аналогичную роль сыграло Мюнхенское соглашение 1938 года. В 2011-м он написал статью для американского журнала World War II, рассказав о совместной работе российских, немецких и польских историков над исследованием событий Второй мировой. Также он посоветовал американцам определенные книги о войне.

Источник: Лента.Ру