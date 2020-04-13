Путин не исключил привлечения сил Минобороны к борьбе с коронавирусом

При необходимости для борьбы с распространением коронавирусной инфекции нужно задействовать средства Министерства обороны. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе совещания по COVID-19.

РИА Новости

Он напомнил, что военные эффективно работают за границей, помогая коллегам с борьбе с коронавирусом.

«У них накоплен значительный опыт работы в достаточно сложных условиях. Нужно этот опыт, безусловно, использовать, и иметь ввиду, что все возможности, в том числе возможности Министерства обороны Российской Федерации, если это потребуется, конечно, могут быть и должны быть задействованы и здесь», — сказал глава государства.

Президент отметил, что основные ресурсы Минобороны «находятся пока в резерве».

«Будем иметь это ввиду. Также будем иметь ввиду то обстоятельство, что за выделенные дополнительные деньги министерство обороны развернуло уже практически работу в регионах Российской Федерации для строительства новых инфекционных медицинских учреждений», — добавил Путин.

Он указал, что они при необходимости тоже могут быть задействованы в среднесрочной перспективе.

Путин в ходе совещания также отметил, что ситуация с коронавирусом в стране меняется ежедневно и не в лучшую сторону.

Ранее в правительстве назвали борьбу с коронавирусом первостепенной задачей.