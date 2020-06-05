Путин оценил идею высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в войне

5 июня 2020     12
Путин оценил идею высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в войне

Идея высадить 27 миллионов деревьев в память о погибших в Великой Отечественной войне является блестящей, заявил президент России Владимир Путин. Его слова приводит ТАСС.

О планах устроить посадки главе государства рассказала координатор белгородского отделения Всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы» Анна Конорева. «Посадить такое количество деревьев, которые бы всегда напоминали будущим поколениям о том, что сделано нашими ветеранами и бойцами Красной армии для сохранения нашего государства, для обеспечения жизни и процветания нашей Родины, наших детей, внуков, правнуков. Просто замечательная идея», — оценил ее слова Путин.

Он отметил, что все правильно, с какой точки зрения ни посмотри, и пообещал поддержать организаторов акции.

Указом президента России Владимира Путина 2020-й был объявлен Годом памяти и славы по случаю 75-летия Победы. Глава государства заявил, что торжественные мероприятия будут организованы на высочайшем уровне.

Источник: Лента.Ру

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