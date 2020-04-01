Путин подписал закон о нарушении карантина и фейках о коронавирусе

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантина и фейки по ситуации с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей назначается штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, либо принудительные работы на срок до 2 лет, либо лишения свободы до 2 лет.
Нарушение повлекшее по неосторожности смерть человека, наказание предусматривается в виде штрафа от 1 миллиона до 2 миллионов рублей, либо принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 5 лет. Смерть двух и более лиц — наказание в виде принудительных работ на срок до 5 лет, либо лишения свободы до 7 лет.
За публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан следует штраф от 300 до 700 тысяч рублей, либо исправительные работами на срок до 1 года, либо ограничение свободы до 3 лет.
Накануне Совет Федерации на внеочередном заседании одобрил закон о введении уголовной ответственности за нарушение карантинного режима.
Источник: Россия Сегодня
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