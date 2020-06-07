Путин поручил создать национальную базу генетической информации

7 июня 2020     19
Путин поручил создать национальную базу генетической информации

Президент Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации.

Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года должны выделяться средства из федерального бюджета на эти цели.

Также Путин поручил правительству России обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций.

В мае Путин в ходе совещания о развитии генетических технологий в России предложил создать национальную базу генетической информации.

Кроме того, президент отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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