Президент Владимир Путин поручил создать национальную базу генетической информации.

Распоряжение опубликовано на сайте Кремля.

Правительство и Курчатовский институт должны обеспечить создание и функционирование информационно-аналитической системы хранения и обработки генетических данных, в том числе разработку форматов хранения и передачи этих данных и соответствующих поисковых программ.

С 2021 года должны выделяться средства из федерального бюджета на эти цели.

Также Путин поручил правительству России обеспечить разработку отдельных учебных курсов и дисциплин в области генетики для общеобразовательных организаций.

В мае Путин в ходе совещания о развитии генетических технологий в России предложил создать национальную базу генетической информации.

Кроме того, президент отметил вклад российских учёных-генетиков в борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19.