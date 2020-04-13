Путин провёл отдельные телефонные переговоры с Трампом

13 апреля 2020     20
Путин провёл отдельные телефонные переговоры с Трампом

23:23

Президент России Владимир Путин провёл отдельные телефонные переговоры с американским лидером Дональдом Трампом, в ходе которых стороны обсудили ситуацию на нефтяных рынках.

© РИА Новости / Reuters

«Продолжен обмен мнениями о ситуации на нефтяных рынках. Ещё раз отмечено большое значение сделки в формате ОПЕК+ о снижении нефтедобычи», — говорится в сообщении на сайте Кремля.

Кроме того, лидеры обсудили актуальные вопросы обеспечения стратегической безопасности.

Ранее сообщалось, что Путин провёл телефонные переговоры с Трампом и королём Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель-Азизом Аль Саудом, в ходе которых стороны поддержали заключённую странами ОПЕК+ сделку о сокращении добычи нефти с 1 мая 2020 года.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса
Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса

Российскому бизнесу отказались компенсировать убытки из-за коронавируса. Об этом рассказали «Известиям» представители компаний. Для того, чтобы клиент получил компенсацию, его …


Законность карантина оценили
Законность карантина оценили

Юристы оценили законность действий властей в связи с введением карантина. Об этом пишет «Коммерсантъ». Как пишет издание, ранее партнер коллегии …


Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом
Врач раскрыл последние слова умирающего пациента с коронавирусом

Анестезиолог Деррик Смит (Derrick Smith), работающий в одной из нью-йоркских больниц, раскрыл последние слова пациента, зараженного коронавирусом SARS-CoV-2. Об этом …


Вирусолог оценил вероятность возникновения опасных мутаций COVID-19
Вирусолог оценил вероятность возникновения опасных мутаций COVID-19

Несмотря на то, что коронавирус постоянно меняется, у него не будет более опасных мутаций. Такое мнение в интервью RT выразил …


Цены на нефть Brent и WTI растут на торгах на фоне соглашения ОПЕК+
Цены на нефть Brent и WTI растут на торгах на фоне соглашения ОПЕК+

Рост цен на нефть наблюдается после заключения соглашения странами ОПЕК+ по сокращению добычи. Об этом свидетельствуют данные торгов. По состоянию …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты