Путин: работа по выплатам медикам «закипела» только после критики

Президент России Владимир Путин раскритиковал задержки с выплатой надбавок медицинским работникам, отметив, что «работа закипела» только после его критики.

РИА Новости

Глава государства напомнил, что 11 мая указал на проблемы с допвыплатами медработникам.

По его словам, к тому моменту далеко не во всех регионах эти выплаты состоялись, сейчас их нет уже только в двух или трёх субъектах.

«Стоило обратить на это внимание — и пожалуйста, работа закипела. Почему это нельзя сделать сразу?» — сказал Путин.

Российский лидер призвал «обратить внимание на исполнительскую дисциплину».