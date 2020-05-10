Путин выступил против «квасного» патриотизма

Национальная идея России заключается в патриотизме, но он не должен быть «квасным, затхлым и кислым». Об этом заявил президент Владимир Путин, передает ТАСС.

Российский лидер добавил, что патриотизм должен быть посвящен развитию страны. Он также сказал, что не нужно постоянно хвататься за героическое прошлое страны, а надо смотреть ив ее успешное будущее.

8 мая Путин в интервью журналисту Андрею Кондрашову вновь обратил внимание на события, предшествующие Второй мировой войне и призвал Запад осудить так называемый Мюнхенский сговор и раздел Чехословакии. Об этом он уже говорил в декабре 2019 года.

В тот же день президент заявил, что у России нет и не может быть чувства вины за Вторую мировую войну. Он добавил, что тем, кто пытается переписать историю и возложить вину за войну на СССР, нет оправдания.

Источник: Лента.Ру