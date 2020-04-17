Путин заявил о распространении коронавируса из Москвы в регионы

17 апреля 2020     13
Путин заявил о распространении коронавируса из Москвы в регионы

Проблема распространения коронавируса уходит из Москвы в другие регионы, заявил президент Владимир Путин на совещании о ходе строительства и перепрофилирования медицинских центров в субъектах федерации. Об этом сообщает ТАСС в пятницу, 17 апреля.

«Проблема уходит в регионы и нужно, чтобы в каждом регионе люди были готовы к преодолению всех сложностей», — сказал российский лидер.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В Севастополе отремонтируют 50 км грунтовых дорог
В Севастополе отремонтируют 50 км грунтовых дорог

В Севастополе на 2020 год запланирован ремонт более 50 километров грунтовых дорог. В Севастополе «Автодор» продолжает восстановление дорог с грунтовым …


В Крыму разыскивают пропавшего без вести подростка
В Крыму разыскивают пропавшего без вести подростка

В Симферопольском районе полицейскими устанавливается местонахождение пропавшего без вести несовершеннолетнего мальчика из села Дубки. Нифонтов Игорь Сергеевич, 29 марта 2004 …


Чаще всего участниками ДТП в Севастополе становятся подростки 15 лет
Чаще всего участниками ДТП в Севастополе становятся подростки 15 лет

Детальный анализ детского дорожно-транспортного травматизма, проведенный ГИБДД, показал, что участниками ДТП в первом квартале 2020 года, чаще всего становились 15-летние. …


В Севастополе начался сбор клубники
В Севастополе начался сбор клубники

В тепличном комплексе в Верхнесадовом собрали первые две тонны клубники. В прошлом году за сезон там собрали 70 тонн ягод. …


Подготовлен проект строительства школы водолазов в Севастополе
Подготовлен проект строительства школы водолазов в Севастополе

В Севастополе ищут подрядчика для выполнения инженерно-геологических изысканий перед началом строительства нового учебного центра подготовки военных спасателей и водолазных специалистов.  …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты