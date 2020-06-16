Путина ждут в главном храме Вооружённых сил 22 июня

16 июня 2020     10
Путина ждут в главном храме Вооружённых сил 22 июня

21:18

Визит президента России Владимира Путина в главный храм Вооружённых сил ожидается в День памяти и скорби запланирован на 22 июня. Об этом сообщил настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его словам, богослужения уже начались.

«Единственное, что сейчас больше для военнослужащих, в ограниченном количестве, — до посещения президента, до 22 июня включительно», — цитирует епископа ТАСС.

Он отметил, что, как ожидается, после этого собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату не назвал. 

14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Вести Севастополь. 16.06.2020
Вести Севастополь. 16.06.2020. Выпуск 21:05

Главные темы программы: – В законодательном собрании обсудили бюджет Севастополя. На что идут расходы городской казны? – Странная авария в …


Раскрыты правила участия ветеранов в параде Победы
Раскрыты правила участия ветеранов в параде Победы

Раскрыты правила участия ветеранов в параде Победы. Их привезут на Красную площадь в продезинфицированном транспорте, а также рассадят через два …


Семья убитой историком Соколовым аспирантки пожалуются на утечку видео с ссорой
Семья убитой историком Соколовым аспирантки пожалуются на утечку видео с ссорой

Семья аспирантки Анастасией Ещенко, которую историк Олег Соколов убил осенью 2019 года, пожалуется на утечку видео ссоры из материалов дела. …


Школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток
Школьникам разрешили сдавать ЕГЭ без масок и перчаток

Школьникам разрешили сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) без масок и перчаток. Об этом заявил начальник управления организации и проведения государственной …


Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн
Источник: «Барселона» отказалась продавать Фати в «Манчестер Юнайтед» за €150 млн

21:13 Испанская «Барселона» отказалась от продажи в английский «Манчестер Юнайтед» 17-летнего форварда Ансу Фати. Об этом сообщает The Times. По информации …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты