Путина ждут в главном храме Вооружённых сил 22 июня

Визит президента России Владимира Путина в главный храм Вооружённых сил ожидается в День памяти и скорби запланирован на 22 июня. Об этом сообщил настоятель собора, председатель Синодального отдела по взаимодействию с ВС и правоохранительными органами Московского патриархата епископ Клинский Стефан (Привалов).

По его словам, богослужения уже начались.

«Единственное, что сейчас больше для военнослужащих, в ограниченном количестве, — до посещения президента, до 22 июня включительно», — цитирует епископа ТАСС.

Он отметил, что, как ожидается, после этого собор и музейный комплекс «Дорога памяти» откроются для посетителей.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Путин обязательно посетит этот храм, однако точную дату не назвал.

14 июня патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил чин великого освящения собора Воскресения Христова в подмосковной Кубинке.