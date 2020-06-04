Работавшим в пандемию волонтёрам предложили помочь с гражданством

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров предложил снизить требования для получения гражданства для иностранных студентов — волонтёров, помогающих в борьбе с COVID-19. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.
В своём обращении Комиссаров отметил, что много волонтёров помогают государству в борьбе с пандемией, при этом к волонтёрским движениям присоединились и иностранные студенты, обучающиеся в России.
Одним из инструментов их поддержки может быть упрощение порядка получения российского гражданства, написал он.
«Просим рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации для иностранных студентов, проявивших себя в качестве волонтёров в период борьбы с коронавирусной инфекцией, в части снижения требований о наличии совокупной трудовой деятельности в Российской Федерации до одного года с включением в этот срок периода их волонтёрской деятельности», — говорится в тексте обращения.
Автор инициативы также уточнил, что в настоящее время претендовать на гражданство России иностранные студенты могут после окончания учебного заведения и при наличии трудового стажа сроком три года.
Ранее премьер Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавирусной инфекции. На эти цели выделено более 145 млн рублей.
Источник: Россия Сегодня