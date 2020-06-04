Работавшим в пандемию волонтёрам предложили помочь с гражданством

Сопредседатель Центрального штаба ОНФ Алексей Комиссаров предложил снизить требования для получения гражданства для иностранных студентов — волонтёров, помогающих в борьбе с COVID-19. Копия письма на имя премьер-министра Михаила Мишустина имеется в распоряжении RT.

В своём обращении Комиссаров отметил, что много волонтёров помогают государству в борьбе с пандемией, при этом к волонтёрским движениям присоединились и иностранные студенты, обучающиеся в России.

Одним из инструментов их поддержки может быть упрощение порядка получения российского гражданства, написал он.

«Просим рассмотреть возможность упрощения процедуры получения гражданства Российской Федерации для иностранных студентов, проявивших себя в качестве волонтёров в период борьбы с коронавирусной инфекцией, в части снижения требований о наличии совокупной трудовой деятельности в Российской Федерации до одного года с включением в этот срок периода их волонтёрской деятельности», — говорится в тексте обращения.

Автор инициативы также уточнил, что в настоящее время претендовать на гражданство России иностранные студенты могут после окончания учебного заведения и при наличии трудового стажа сроком три года.

Ранее премьер Мишустин утвердил правила специальных выплат за волонтёрскую деятельность во время пандемии коронавирусной инфекции. На эти цели выделено более 145 млн рублей.