Радикальный метод: будет ли осуждено на Украине использование символики дивизии СС «Галичина»

27 мая в Киеве должно состояться очередное заседание суда по делу об использовании символики дивизии СС «Галичина». В качестве истца выступает глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Он пытается добиться в судебном порядке наказания для депутата Верховной рады Владимира Вятровича. Ранее Вятрович, который занимал пост главы Украинского института национальной памяти, отказался признавать нацистской символику украинской дивизии СС. Эксперты сомневаются, что Вятрович понесёт ответственность за свои действия. По их мнению, ни суд, ни политические власти страны не намерены портить отношения с радикалами.

27 мая в Окружном административном суде Киева состоится заседание суда по делу о символике украинской дивизии СС «Галичина». На него вызван депутат Рады, бывший директор Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович. Об этом сообщил на своей странице в Facebook глава Украинского еврейского комитета Эдуард Долинский. Общественник выложил фотографию судебной повестки на имя Вятровича с отметкой о вручении.

Долинский напомнил, что ранее Вятрович публично заявлял, что символика дивизии СС «Галичина» не относится к нацистской.

Скандал разразился после того, как глава Украинского еврейского комитета Долинский потребовал в 2017 году, чтобы прокурор Львова привлёк к ответственности участников состоявшихся ранее мероприятий в честь 74-летия дивизии СС, которые использовали символику дивизии. Как отмечалось в обращении, дивизия являлась формированием в составе войск СС нацистской Германии.

Владимир Вятрович AFP © GENYA SAVILOV

«Украинцы добровольно поступали в эту дивизию, присягали на верность нацистской Германии и Адольфу Гитлеру, брали в руки немецкое оружие, надевали форму нацистов и сражались на стороне нацистской Германии не только против Советского Союза, но и против войск союзников, включая США и Великобританию», — подчеркнул тогда Долинский.

Однако за неонацистов заступился Украинский институт национальной памяти, который в то время возглавлял Вятрович. В официальном ответе на запрос издания «СТРАНА.ua» Вятрович заявил, что символика «Галичины» не имеет отношения к нацистскому режиму.

«Символика 14-й гренадерской дивизии войск СС «Галичина» в соответствии с действующим законодательством Украины не является символикой национал-социалистического (нацистского) тоталитарного режима», — говорилось в его заявлении.

В связи с этим глава Украинского еврейского комитета Долинский подал иск против историка, потребовав привлечь его к ответственности за это заявление. Иск был подан ещё в сентябре 2017 года, однако подвижек по делу до сих пор не наблюдалось. Например, в декабре 2019 года ответчик просто проигнорировал заседание суда.

Преступление и наказание

Как отметил в беседе с RT доцент философского факультета МГУ политолог Борис Межуев, скорее всего, в отношении Вятровича не будет вынесен жёсткий вердикт, поскольку судебная власть не захочет вступать в конфликт с радикальными националистами.

«Хотя, разумеется, дивизия СС «Галичина» относится к нацистской. Ранее Нюрнбергский трибунал однозначно определил, что разные организации, в том числе дивизия СС «Галичина», сотрудничающие с преступными организациями, также являются преступниками», — отметил эксперт.

По словам политолога и экономиста Александра Дудчака, символика СС пользовалась популярностью у определённых кругов украинского общества и до «евромайдана», но в целом её осуждали.

«Сегодня она широко используется, и вряд ли Вятрович понесёт какое-либо наказание за свои действия», — пояснил эксперт в беседе с RT.

Напомним, Владимир Вятрович известен как один из наиболее радикальных идеологов украинского национализма, а также как инициатор целого ряда инициатив, направленных на искажение исторического прошлого Украины.

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Именно он отметился как автор множества предложений в рамках реализации закона «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики», который был принят Верховной радой 9 апреля 2015 года. Вятрович и возглавляемый им Институт национальной памяти проводили мероприятия, направленные на героизацию членов Украинской повстанческой армии* (УПА).

В марте 2019 года Следственный комитет России возбудил против Вятровича уголовное дело по части 2 статьи 354.1 УК РФ («реабилитация нацизма»). Как отметили тогда в российском ведомстве, украинский историк систематически отрицает принадлежность украинских националистов времён Великой Отечественной войны к войскам СС и их участие в военных преступлениях против мирного населения.

В сентябре 2019 года Владимир Вятрович был уволен с поста директора Украинского института национальной памяти. Такое решение было принято правительством. Однако речь о смене приоритетов в работе самого института не шла — как заявил тогда глава кабмина (в то время этот пост занимал Алексей Гончарук), «ключевые направления работы института останутся неизменными».

Антикоммунизм и антисемитизм

По мнению экспертов, радикальный украинский национализм стал доминирующей на Украине идеологией после «евромайдана» 2014 года. Во время президентства Петра Порошенко в стране был принят закон «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов на Украине и запрете пропаганды их символики». В теории его нормы должны распространяться не только на советскую символику и памятники, но и на символику Третьего рейха.

Однако, по мнению экспертов, как и германские национал-социалисты первой половины XX века, современное украинское государство сконцентрировалось на борьбе с коммунистической идеологией и наследием советского строя. В то же время неофашисты, откровенно воспевающие идеи нацизма, под действие закона на практике не подпадают.

К примеру, Институт национальной памяти, отказавшийся признать нацистской символику структурного подразделения СС, в то же время очень активно нападал на символику Красной армии. Институт рекомендовал запретить демонстрацию Знамени Победы (поскольку оно содержит изображения серпа, молота и пятиконечной звезды), а вместо георгиевской ленты советовал носить красный мак (такой символ используют в западных странах, в основном в Великобритании).

Как и в Германии в годы нахождения у власти НСДАП, сегодня на Украине под угрозой оказались не только коммунисты, но и еврейская община. Так, по итогам исследования, проведённого для Антидиффамационной лиги (американская организация, борющаяся с проявлениями антисемитизма), выяснилось, что с 2015 года уровень нетерпимости к евреям на Украине вырос с 32% до 46%.

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Отмечаются в стране и акты вандализма, явно носящие антисемитскую направленность. Например, в ноябре 2019 года неизвестные разрисовали нацистской свастикой памятник еврейскому писателю Шолом-Алейхему, установленный в центре Киева.

В сентябре 2019 года неизвестные осквернили мемориал жертвам холокоста в Кировоградской области Украины. Полиция открыла уголовное дело по факту «нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности».

В мае 2020 года разразился ещё один скандал — высокопоставленный сотрудник полиции Михаил Банк направил главе еврейской общины города Коломыя запрос с требованием предоставить список всех проживающих в районе этнических евреев с адресами и телефонами.

Эта новость активно обсуждалась в СМИ. В результате глава МВД Украины Арсен Аваков отправил Банка в отставку.

Отметим, что именно в Ивано-Франковской области местные неонацисты открыли ранее мемориальную доску в честь гауптштурмфюрера дивизии СС «Галичина» Дмитрия Палиева (укр. Дмитр Палиив. — RT).

«Национальная трагедия»

Как считает Александр Дудчак, победа на президентских выборах 2019 года Владимира Зеленского не привела к положительным переменам в сфере идеологии. Хотя радикалы активно критикуют Владимира Зеленского, эти противоречия лежат в политической, а не в идеологической плоскости — речь идёт о конкуренции за власть. Пересматривать текущий идеологический курс действующие власти не собираются.

«При этом у нынешнего украинского режима нет даже полноценной собственной идеологии. Поэтому украинский национализм смешивается с поклонением фашистской Германии. Украинские националисты лишь отвергают общую с Россией историю, их идеи искусственны и базируются на убогих ценностях. Такое ощущение, что это искусственно созданный монстр, который не имеет исторической базы и слеплен из чужих останков, ошмётков», — считает эксперт.

Участники марша в честь годовщины создания дивизии СС «Галичина» во Львове РИА Новости

По мнению Александра Дудчака, несмотря на то что неонацистские настроения набрали большой размах на Украине, это всё же временное явление.

«Не может эта болезнь, вирус фашизма, продолжаться вечно, она обязательно закончится либо смертью носителя заразы, либо выздоровлением организма — Украины», — считает эксперт.

Как считает Борис Межуев, сейчас государство Украина расколото между двумя цивилизациями. По его мнению, «нация так и не смогла найти себя и испытывает огромное количество проблем», связанных с территориальным расколом, экономической дезорганизацией, политической аморфностью.

По его словам, те негативные тенденции, которые наблюдаются на Украине, берут своё начало от регионального национализма жителей Галиции, которые попытались в своё время обрести государственность при помощи нацистской Германии.

«И это сделало их активными пособниками нацизма в годы Второй мировой войны. Сегодня свой национальный подъём украинские националисты связывают с появлением самой страшной мировой силы, которая была в истории — германским фашизмом. Это в какой-то степени национальная трагедия, потому что они до сих пор не могут выбросить из памяти чудовищные страницы истории», — подытожил эксперт.

* «Украинская повстанческая армия» (УПА) — украинская организация, признанная экстремистской и запрещённая на территории России (решение Верховного суда РФ от 17.11.2014).