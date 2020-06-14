Рамос повторил рекорд по числу голов в Примере среди защитников 

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос повторил рекорд по количеству забитых мячей среди защитников в матчах испанской футбольной Примеры.

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В матче 28-го тура с «Эйбаром» Рамос забил свой 67-й мяч в чемпионатах Испании, сравнившись по этому показателю с экс-игроком обороны «Барселоны» Рональдом Куманом.

Теперь они вдвоём возглавляют список лучших бомбардиров в истории Ла Лиги среди защитников.

«Реал» обыграл «Эйбар» со счётом 3:1.

Ранее сообщалось, что Марсело отпраздновал гол в матче с «Эйбаром», поддержав акцию против расизма.