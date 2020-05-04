Раскрыт план правильного выхода из изоляции

4 мая 2020     6
Раскрыт план правильного выхода из изоляции

Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе с радио Sputnik.

По ее словам, когда закончится самоизоляция, засидевшемуся дома организму предстоит привыкать даже к элементарной дороге до работы. По словам эксперта, человек набирает физические качества в течение двух месяцев, а теряет — в два раза быстрее.

«Сейчас самое время даже простейшие упражнения включить в режим дня», — сказала она. Тиунова также посоветовала обязательно это фиксировать.

Кроме того, можно составить график, определить диапазон желаемого похудения, каждый день взвешиваться, фиксировать измерения. Это поможет понять, если цель близка, пояснила психолог.

Также она предостерегла тех, кто посещал спортивные залы, от переоценки своих возможностей при возвращении к тренировкам. Следует начать с половины объема прежней нагрузки и входить в привычный режим постепенно.

Ранее врач-психотерапевт, научный руководитель лаборатории нейронаук и поведения человека Сбербанка Андрей Курпатов заявил, что пятая часть россиян может испытать посттравматические расстройства после завершения эпидемии коронавируса. Он пояснил, что в целом изоляция приводит к тому, что нарушается система нашей адаптации, люди больше погружаются в цифровую зависимость, это разрушает здоровые социальные связи.

В конце апреля президент России Владимир Путин объявил, что период нерабочих дней в стране продлится до 11 мая, изначально они были введены до 30 апреля. Все ограничения, введенные из-за распространения коронавируса, также продлили.

Как спастись от коронавируса
7 очень простых советов и&nbspдействий, доступных абсолютно каждому&nbspиз&nbspнас

.covid { display: block; position: relative; width: 100%; max-width: 620px; margin: 20px auto; padding: 13px 15px 17px; box-sizing: border-box; background-color: #fff; border: 1px solid #eaeaea; border-radius: 6px; text-decoration: none; } .covid__arrow { position: absolute; width: 17px; height: 1px; bottom: 22px; right: 15px; background: #292929; } .covid__arrow:before, .covid__arrow:after { display: block; position: absolute; content: ''; top: -2px; right: -1px; width: 6px; height: 1px; background: #292929; -webkit-transition: 0.2s background ease-in; transition: 0.2s background ease-in; } .covid__arrow:before { top: -2px; -webkit-transform: rotate(45deg); transform: rotate(45deg); } .covid__arrow:after { top: 2px; -webkit-transform: rotate(-45deg); transform: rotate(-45deg); } .covid__title { margin-bottom: 4px; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-weight: bold; font-size: 16px; line-height: 22px; color: #c33; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 14px; line-height: 18px; color: #292929; } .covid:hover .covid__arrow { background: #c33; } .covid:hover .covid__arrow:before, .covid:hover .covid__arrow:after { background: #c33; } @media screen and (min-width: 768px) { .covid { padding: 18px 29px 20px 20px; background: #f3f3f3; border-color: #f3f3f3; border-radius: 2px; } .covid__title { font-family: 'PT Sans', 'Helvetica Neue', Helvetica, Arial, sans-serif; font-size: 20px; line-height: 22px; } .covid__subtitle { max-width: 80%; font-family: 'PT Serif', Georgia, 'Times New Roman', Times, serif; font-size: 16px; line-height: 22px; } .covid__arrow { bottom: 27px; right: 19px; } }
//нет времени на отдых. Пирогова V3 .oscar-link { display: block; width: 100%; height: 0; padding-bottom: 84.375%; background-repeat: no-repeat; background-size: cover; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151310511/original_33e835dae92721d118b2e5c49c1ca4fb.jpeg"); } @media screen and (min-width: 769px) { .oscar-link { padding-bottom: 43.55%; background-image: url("https://icdn.lenta.ru/images/2020/05/01/15/20200501151354209/original_7d90344b0f8df3f0e6f01c961e09b04b.jpg"); } }

Источник: Лента.Ру

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей
Объяснена причина слабого иммунитета у современных людей

Ослабление иммунитета у современных людей может быть обусловлено бесконтрольным приемом антибиотиков. Об этом рассказала врач аллерголог–иммунолог Марина Аплетаева, пишут «Известия». …


Раскрыт план правильного выхода из изоляции
Раскрыт план правильного выхода из изоляции

Спортивный психолог, ведущий научный сотрудник Центра физической культуры и спорта Ольга Тиунова раскрыла план правильного выхода из изоляции в беседе …


Описано влияние глобального потепления на появление неизвестных вирусов
Описано влияние глобального потепления на появление неизвестных вирусов

Ухудшение климатической обстановки и глобальное потепление приведут к возникновению неизвестных ранее вирусов. Об этом рассказала биоэколог, магистр экологии и природопользования …


Италия сняла часть карантинных ограничений
Италия сняла часть карантинных ограничений

В Италии началось поэтапное снятие ограничений, введенных после того, как страна стала эпицентром распространения коронавируса в Европе, сообщила The Guardian. …


В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения
В «Аэрофлоте» оценили сроки возобновления международного авиасообщения

По оптимистичным прогнозам, восстановление международного авиасообщения возможно в середине лета. Об этом заявила пресс-секретарь «Аэрофлота» Юлия Спивакова. Она подчеркнула, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты