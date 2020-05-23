Раскрыто наказание для нарушителей самоизоляции в Подмосковье

23 мая 2020     9
Раскрыто наказание для нарушителей самоизоляции в Подмосковье

Жители Подмосковья, которые нарушили режим самоизоляции и устроили массовые мероприятия, несмотря на действующие ограничения, будут привлекаться к работе с медиками. Об этом в субботу, 23 мая, сообщил радиостанции «Говорит Москва» заместитель руководителя главного управления региональной безопасности региона Александр Зайцев.

По его словам, отправлять в «красные зоны» больниц таких нарушителей не будут, однако их привлекут к другим работам для помощи врачам. «Простые работы: уборка территории, разгрузка грузов и так далее. Главное, чтобы они увидели, как напряженно работают медицинские учреждения и поняли, что COVID-19 — это не шутка», — пояснил чиновник.

Он отметил, что все провинившиеся являются своего рода лидерами мнений, поэтому их опыт окажет позитивное влияние и на их окружение.

По данным радиостанции, ранее суд признал виновными несколько жителей Подмосковья. Так, один из нарушителей сорвал ограничительные ленты и занялся спортом на площадке во дворе дома в Красногорске, а другой устроил развлекательное мероприятие возле ТЦ «Ашан» в Химках. Отмечается, что некоторые из них уже приступили к обязательным работам в городских больницах Подмосковья.

Ранее в мае губернатор Подмосковья Андрей Воробьев объявил об ужесточении масочного режима в регионе. По его словам, раньше требование носить маску было «строго рекомендательной нормой», и нарушителям грозило лишь замечание, теперь за появление в общественных местах без маски полагается штраф в размере 4 тысяч рублей. Режим самоизоляции действует в регионе с 29 марта.

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Источник: Лента.Ру

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