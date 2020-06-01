Раскрыто влияние коронавируса на доброту россиян

Пандемия коронавируса показала, что россияне готовы проявлять доброту по отношению к другим людям и реагировать на проблемы тех, кто оказался в беде. Такое влияние на поведение людей раскрыла директор благотворительного фонда «Старость в радость» Елизавета Олескина в беседе с «Лентой.ру».

«Пандемия подтвердила, что люди откликаются на беду. Так всегда происходит в период кризиса. Так было и во время лесных пожаров 2010 года, и во время наводнений в Крымске и на Дальнем Востоке», — пояснила Олескина.

По ее словам, в условиях пандемии в стране, в частности, начали развиваться такие виды волонтерской деятельности, как видеоволонтерство и телефонное волонтерство. «Например, мы сейчас набираем волонтеров в “Службу Дружба” — тех, кто готов пару раз в неделю звонить одинокой бабушке или дедушке и просто разговаривать о жизни, чтобы снизить психологическое напряжение от изоляции», — уточнила директор фонда.

Она отметила, что за время самоизоляции россияне успели лучше узнать о проблемах пожилых людей и инвалидов и даже в какой-то мере примерить их на себя. В дальнейшем, надеется Олескина, это позволит благотворительным организациям развивать новые проекты и привлекать большее число неравнодушных волонтеров.

В мае руководитель Центра городской антропологии в КБ «Стрелка» Михаил Алексеевский заявил, что пандемия коронавируса в России принесет положительные результаты с точки зрения объединения и сплоченности людей. Также, по его мнению, пандемия может вызвать активизацию благотворительности и волонтерства.

Источник: Лента.Ру