Раскрыты детали самосуда над российскими чиновниками из-за подозрений в поджоге

В Усть-Куте Иркутской области госпитализировали чиновников, которых заподозрили в поджоге леса. Местные жители избили их и пытались утопить, сообщает РИА Новости.

По словам руководителя аппарата Усть-Кутского муниципального образования Марины Косыгиной, чиновники вернулись из командировки 30 апреля — они выезжали на обследование новых очагов природных пожаров, но позднее пропали и перестали выходить на связь. Косыгина сообщила, что первого заместителя главы Усть-Кутского района Михаила Барса избивали три человека, пресс-секретаря районной мэрии Марину Косыгину пытались утопить.

Косыгина рассказала ТАСС, что Барс находится в больнице. «Вид был весьма-весьма неважный», — сказала чиновница и добавила, что пострадавший чувствует себя очень плохо.

Также стало известно, что избитых чиновников «некоторое время удерживали», изъяв детали лодки, на которой они прибыли. В правоохранительных органах сообщили, что мэрия заявляла о пропаже сотрудников администрации. В Следственном комитете уточнили, что ведется проверка в отношении одного из чиновников на его причастность к поджогу, при этом неизвестно, поступали ли заявления об избиении сотрудников администрации.

Как сообщалось ранее, чиновников, которые якобы пытались поджечь лес в окрестностях Усть-Кута, задержал мэр города Александр Душин. По версии Душина, злоумышленники прибыли на аэролодке и пытались поджечь лес недалеко от его участка. Чиновники утверждали, что прибыли для того, чтобы снять термоточки с квадрокоптера. При себе у них обнаружили три канистры с бензином.

Источник: Лента.Ру