Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

29 марта 2020     7
Раскрыты особенности спецпропусков для москвичей

Пропуска для перемещения москвичей по городу будут включать в себя специальные QR-коды. Об этом принадлежащему Григорию Березкину РБК рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик.

По его словам, в закодированное изображение будет внесена информация как о месте жительства, так и о месте работы. «Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а, что называется, по факту, это право будет предоставлено ровно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — уточнил он.

Источник: Лента.Ру

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