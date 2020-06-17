Раскрыты подробности ДТП по вине внука экс-губернатора Ишаева

17 июня 2020     12
Раскрыты подробности ДТП по вине внука экс-губернатора Ишаева

Внук бывшего губернатора Хабаровского края Виктора Ишаева Игорь, устроивший ДТП в центре Москвы, по итогам медицинского освидетельствования оказался нетрезв. Об этом ТАСС рассказал источник в правоохранительных органах.

Как сообщает Telegram-канал «112», в его крови обнаружили 0,738 промилле алкоголя. В Главном управлении МВД по столице добавили, что 26-летний Ишаев был лишен прав за предыдущие нарушения.

«Вечером водитель Porsche Panamera разворачивался под Ваганьковским путепроводом, не справился с управлением и врезался в Porsche Cayenne и в Audi. (…) Машины получили механические повреждения, пострадавших нет», — рассказали агентству в пресс-службе главка столичной полиции.

В настоящее время Ишаева доставили в ОВД Пресненский. В отделение приехала его тетя Юлия Викторовна, которая общается с полицейскими.

Ранее 17 июня Ишаев устроил в аварию в центре Москвы. Внук бывшего губернатора попал в ДТП не в первый раз. В 2017 году он врезался в фуру на МКАДе. Тогда друга Ишаева госпитализировали с тяжелыми травмами.

Источник: Лента.Ру

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