Раскрыты подробности массовой драки со стрельбой в Москве

21 мая 2020     15
Раскрыты подробности массовой драки со стрельбой в Москве

Один из участников инцидента со стрельбой на юго-востоке Москвы Руслан Гаджимурадов раскрыл подробности случившегося в беседе с РЕН ТВ.

По словам собеседника телеканала, предпосылок для драки не было. Гаджимурадов отметил, что впервые видел людей, с которыми произошел конфликт. Он предположил, что оппоненты могли находиться в состоянии наркотического опьянения.

«Их было три или четыре человека Я сказал: “Давайте безоружно”. Кто-то стал стрелять. Мне попали в спину и шею», — рассказал мужчина.

В настоящее время Гаджимурадов и его брат, который также стал участником конфликта, находятся в медицинском учреждении под наблюдением врачей.

О стрельбе на Южнопортовой улице в московском районе Печатники сообщалось 20 мая. Отмечалось, что этому предшествовала массовая драка. По информации издания Baza, причиной конфликта стало то, что водители и продавцы не смогли договориться о скидке на шины.

Источник: Лента.Ру

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