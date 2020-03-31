Раскрыты подробности получения спецпропусков для москвичей

31 марта 2020     9
Раскрыты подробности получения спецпропусков для москвичей

Жителям Москвы нужно будет получать на сайте мэрии QR-код на каждый выход из дома. Такие подробности получения спецпропусков раскрыл «Коммерсантъ».

В распоряжении издания оказались служебная презентация мэрии, ее подлинность подтвердили источники в правительстве Москвы. Как отмечается, москвичей обяжут получать пропуск для «срочного выход по базовым потребностям». В частности, речь идет о походе в магазин, выбросе мусора, прогулки с собакой или выезде на дачу. В заявке нужно будет указывать адрес назначения.

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20:21 — 29 марта

Без ограничений передвигаться по городу смогут работающие граждане — от работы до офиса, обладатели «заданных групп удостоверений» в том числе силовых ведомств, правительства, столичной мэрии, Госдумы и Совфеда.

Для получения пропуска гражданам нужно будет зарегистрироваться на сайте правительства Москвы, получить доступ к личному кабинету, указать фактический адрес проживания, определить домашний район, прикрепить фото.После этого можно будет подавать заявку, где требуется указать причину выхода из дома, в пример приводится «магазин», «аптека» и «другое», указывает «Коммерсантъ». После верификации гражданину выдадут уникальный QR-код на одну операцию.

Схожий алгоритм предусмотрен для работающих граждан или длительных поездок по городу. Для получения кодов, позволяющих доехать до офиса, сайтом мэрии должен воспользоваться и работодатель.

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12:46 — Сегодня

Следить за перемещением граждан будут сотрудники силовых структур, при отсутствии кодов полицейским патрулям может быть предписано доставлять граждан домой. Для контроля также задействуют уличные и подъездные камеры, данные сотовых операторов о появлении абонентов вдали от дома и даже информацию об оплате товаров банковскими картами.

О получении специальных QR-кодов для перемещения по городу ранее рассказал председатель «Деловой России» Алексей Репик. По его словам, в закодированное изображение будет внесена информация как о месте жительства, так и о месте работы. «Тем, кому работать будет нужно не на удаленке, а что называется по факту, то это право им будет предоставлено равно настолько, насколько это будет обусловлено экономической ситуацией», — уточнил он.

29 марта стало известно, что в Москве в ближайшие дни будут введены специальные пропуска для выхода из дома. Пропуска будут выдаваться в порядке, установленном правительством Москвы. «В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль», — рассказывал мэр столицы Сергей Собянин.

По состоянию на 31 марта в России выявили 500 новых человек, зараженных коронавирусом. Таким образом, число случаев инфицирования составляет 2337. Зараженные были зафиксированы в 73 регионах России.

Как спастись от коронавируса?
Старайтесь не выходить из дома без необходимости

Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым же стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.

Соблюдайте дистанцию в общественных местах

Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.

Регулярно мойте руки

Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.

По возможности не трогайте руками глаза, нос и рот

Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.

Соблюдайте правила респираторной гигиены

При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.

Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.

При повышении температуры, появлении кашля и затруднении дыхания как можно скорее обращайтесь за медицинской помощью

Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.

Полезные сайты и телефоны:

— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.

Источник: Лента.Ру

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