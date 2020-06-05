Разлив топлива в Норильске локализовали

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили о локализации разлива топлива в Норильске. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили о локализации разлива топлива в Норильске. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РИА Новости.
Источник: Лента.Ру
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