Разлив топлива в Норильске локализовали

5 июня 2020     19
Разлив топлива в Норильске локализовали

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС) заявили о локализации разлива топлива в Норильске. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщает РИА Новости.

Источник: Лента.Ру

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