Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

11 июня 2020     14
Разработчик назвал дату поставок российского препарата от коронавируса

02:47

Первая партия российского препарата «Авифавир» для лечения коронавируса будет передана в регионы в четверг, 11 июня. Об этом сообщили в компании «ХимРар» и Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ).

Отмечается, что в июне 2020 года запланирована передача 60 тыс. курсов медикамента в медучреждения.

«Мы предлагаем закрывать острую потребность в препарате через равномерное распределение по всем регионам. К середине следующей недели планируется произвести «Авифавир» в объёме, необходимом для удовлетворения всех полученных на сегодняшний день заявок от 35 регионов», — приводят «Известия» заявление.

Ранее разработчики отметили случаи мошенничества с продажей препаратов для лечения коронавируса на основе действующего вещества фавипиравира.

Источник: Россия Сегодня

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