Редькин: надеялся, что Хованцева оставят в сборной России по биатлону

Председатель тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) Евгений Редькин высказался об уходе Анатолия Хованцева с поста главного тренера сборной России по биатлону.

РИА Новости

«Я надеялся, что кандидатуру Анатолия Николаевича рассмотрят в какую-либо из команд, потому что у него есть огромный запас знаний, который он ещё не использовал», — цитирует Редькина РИА Новости.

По его мнению, Хованцева можно было поставить руководить в женскую или мужскую юниорскую команду, так как он много консультировал их.

Ранее сообщалось, что в тренерском совете СБР назвали нового тренера женской сборной России Владимира Королькевича хорошим специалистом.