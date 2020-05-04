Регионам выделят 2 млрд рублей на поддержку малого и среднего бизнеса

Ранее предприятиям из пострадавших отраслей экономики разрешили приостановить страховые платежи в государственные внебюджетные фонды.

Средства пойдут на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП, следует из текста.

«Выделить в 2020 году Минэкономразвития России из резервного фонда правительства бюджетные ассигнования в размере 2 млрд рублей на предоставление в 2020 году субсидий за счёт средств федерального бюджета бюджетам субъектов Федерации», — говорится в документе .

Российские регионы получат 2 млрд рублей субсидий на поддержку малого и среднего предпринимательства на фоне пандемии коронавируса. Соответствующее распоряжение правительства опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

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