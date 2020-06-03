Резерв защитных костюмов в России увеличился в 15 раз

3 июня 2020     12
Резерв защитных костюмов в России увеличился в 15 раз

15:33

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что резерв защитных костюмов для медицинских работников в России увеличился в 15 раз.

© Владимир Песня РИА Новости

«На сегодняшний день запасы в медицинских организациях значимо увеличились, особенно это касается красных зон и приемных покоев медицинских организаций, то, что используется на скорой помощи», — приводит РИА Новости его слова.

Мурашко отметил, что сначала распространения коронавирусной инфекции запасы защитных костюмов увеличились в 15 раз.

Президент России Владимир Путин заявил, что при распространении коронавирусной инфекции COVID-19 удалось избежать критических сбоев в снабжении медиков средствами индивидуальной защиты.

Источник: Россия Сегодня

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