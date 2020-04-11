«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

9 апреля 2020     79
«Риторика политической борьбы»: в Швеции призвали к возобновлению антироссийских санкций в рамках ПАСЕ

Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением антироссийских санкций в рамках ПАСЕ. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра Керстин Лундгрен и Магнус Эк. В документе, с текстом которого ознакомился RT, они утверждают, что после полного возвращения полномочий в ПАСЕ Москва «игнорирует решения, принятые в Совете Европы и в других международных институтах». Как отметили опрошенные RT эксперты, несмотря на недовольство отдельных депутатов, пересмотр решения в отношении российской делегации невозможен.

Шведские парламентарии призвали работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. С таким предложением выступили депутаты Партии Центра, члены комитета по иностранным делам Керстин Лундгрен и Магнус Эк. С текстом документа ознакомился RT.

Как говорится в обосновании к такому предложению, шведское правительство проголосовало за изменение действующих правил комитета министров Совета Европы, в результате чего Россия вновь смогла возобновить работу в организации. Однако, по их мнению, это решение на практике означает отмену санкций в отношении Москвы.

«Важно, чтобы Швеция и отдельные депутаты риксдага, причём не в последнюю очередь те, кто принадлежит к правящим партиям, твёрдо придерживались ранее принятых санкционных мер», — считают парламентарии.

В документе утверждается, что после включения Крыма в состав РФ Москва «изменила нормальные отношения и режим сотрудничества с европейскими странами, и ситуация по своей сути осталась такой же».

«Несмотря на это, России вновь разрешили участвовать в работе Совета Европы и вернули ей право голоса. Мы наблюдаем за тем, как посредством своей деятельности в Совете Европы они пытаются придать легитимность своим действиям, а также стремятся таким образом в дальнейшем игнорировать решения, принятые в Совете Европы и других международных институтах», — говорится в документе.

В связи с этим в парламенте Швеции предлагают работать над возобновлением санкций против России в рамках работы Совета Европы. При этом парламентарии не уточнили, какие именно ограничительные меры должны применяться в отношении российской делегации в рамках ПАСЕ.

Полное восстановление полномочий

Напомним, что в 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена права голосовать, участвовать в наблюдательных миссиях и входить в состав руководящих органов организации из-за событий на Украине и воссоединения Крыма с Россией.

В ответ на это Россия перестала направлять своих парламентариев для работы в ПАСЕ, а в 2017 году Москва заморозила выплату взноса в Совет Европы.

Между тем в мае 2019 года комитет министров Совета Европы принял заявление о равенстве всех делегаций. Как заявил тогда министр иностранных дел России Сергей Лавров, Москва поддерживает всех, кто «выступает за прекращение бессмысленной конфронтации, за целостность Совета Европы».

Сергей Лавров © Александр Щербак/РИА Новости

В конце июня участники сессии ПАСЕ одобрили резолюцию, которая подтверждает полномочия российской делегации в полном объёме. Возобновление работы представителей России вызвало негативную реакцию ряда стран, таких как Украина, Латвия, Литва, Грузия и Эстония.

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29 января 2020 года Парламентская ассамблея полностью ратифицировала полномочия российской делегации. В феврале в МИД заявили об отсутствии у России долгов перед Советом Европы.

«Никакой задолженности у России перед Советом Европы нет. Строго говоря, её никогда и не было. Напомню, что в 2017 году наша страна приостановила выплату взносов в бюджет СЕ. Эта была вынужденная и, важно подчеркнуть, правомерная реакция на дискриминацию российской делегации в ПАСЕ», — отмечал директор департамента общеевропейского сотрудничества министерства Николай Кобринец.

Как подчеркнул в разговоре с RT директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин, восстановление полномочий российской делегации в ПАСЕ шло непросто, и ряд депутатов по-прежнему возражают против этого решения.

«Изменилось то, что теперь российская делегация имеет возможность участвовать в работе ПАСЕ и отстаивать свою позицию. Нас ожидает сложная политическая борьба, но наши депутаты к этому готовы», — отметил он.

Риторика политической борьбы

Как отметила в беседе с RT профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Наталья Ерёмина, Швеция и её северные соседи были одними из первых стран, которые поддерживали санкции против России.

«Но при этом нужно говорить о том, что шведский политический ландшафт всё равно неоднороден. И есть партии, которые хотя бы нейтрально относятся к вопросам антироссийских санкций. Кроме того, есть партии в Швеции, которые скорее негативно относятся к НАТО: это, например, те же самые крайние правые партии. В данном случае можно рассматривать этот вопрос как взаимодействие внутриполитического ландшафта Швеции», — подчеркнула эксперт.

Так, в декабре прошлого года депутаты шведской Умеренной коалиционной партии выступили за сохранение и ужесточение санкционного режима против России.

Однако, по словам Натальи Ерёминой, подобные предложения не смогут повлиять на работу делегации России в Парламентской ассамблее.

«Это риторика, связанная с политической борьбой, с политическим размежеванием, с тем, чтобы заявить свои интересы за пределами страны. Решение в отношении российской делегации уже было принято, никто его пересматривать не будет. Это очевидно», — заключила эксперт.

Как заявляли в феврале этого года в российском внешнеполитическом ведомстве, в ПАСЕ сохраняется устойчивое большинство, которое осознаёт бесперспективность изоляции России и нацелено на продолжение диалога с Москвой.

Источник: Россия Сегодня

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