Рябков рассказал о диалоге с КНР по стратегической стабильности

Замглавы российского МИД Сергей Рябков сообщил во время онлайн-дискуссии, посвящённой российско-американским отношениям, организованной Советом по международным отношениям, что Россия обсуждает с Китаем вопросы стратегической стабильности, передаёт РИА Новости.

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Рябков отметил, что «обсуждение происходит время от времени на разных уровнях и в разных форматах».

«Мы обсуждаем вопросы, имеющие отношение к этой теме», — заявил дипломат.

При этом он отметил, что Москва не видит признаков готовности Пекина принять участие в переговорах с Вашингтоном по стратегической стабильности.

«Мы много раз слышали от наших китайских друзей почему они не считают правильным и уместным садится за стол переговоров, где Россия и США продолжают обмен мнениями по вопросам контроля над вооружениями и стратегической стабильности», — отметил Рябков.

Ранее Рябков заявил, что 22 июня в Вене запланирована российско-американская межведомственная встреча по контролю над вооружениями.