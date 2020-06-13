Роналду прокомментировал выход в финал Кубка Италии по футболу

Нападающий туринского футбольного клуба «Ювентус» Криштиану Роналду поделился впечатлением от выхода в финал Кубка Италии.

Об этом Роналду написал на своей официальной странице в социальной сети Instagram. Португальский футболист опубликовал фотографии с матча полуфинала с «Миланом» и заявил, что «Ювентусу» удалось достичь своей цели.

«Рим, мы идём», — заявил Роналду.

Ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между «Ювентусом» и «Миланом» завершился нулевой ничьей. Сам Роналду не смог реализовать 11-метровый на 16-й минуте встречи.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» обновил рекорд по числу выходов в финал Кубка Италии.