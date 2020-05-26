Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок

26 мая 2020     14
Росавиация отметила готовность авиакомпаний к возобновлению перевозок

23:03

Авиакомпании и аэропорты России находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок, которые смогут более активно выполняться после снятия регионами ограничительных мер, заявил первый замминистра транспорта, глава Росавиации Александр Нерадько.

АГН «Москва» © Сергей Ведяшкин

Соответствующее заявление было сделано на расширенном заседании общественных советов при Росавиации, Ростуризме и Роспотребнадзоре.

«Первый заместитель министра транспорта — руководитель Росавиации проинформировал экспертов общественных советов о том, что российские авиакомпании и аэропорты находятся в высокой степени готовности к возобновлению перевозок», — говорится в сообщении Росавиации.

При этом Нерадько подчеркнул, что воздушное сообщение внутри России будет возобновляться более активно только при условии снижения ограничений в регионах.

Ранее сообщалось, что внутренние авиаперелёты по России в апреле снизились на 85% в годовом выражении — до 717,6 тыс. пассажиров.

URA.RU также передавало, что Тюменский аэропорт Рощино вернётся к обычному режиму работы с 1 июня. 

Источник: Россия Сегодня

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