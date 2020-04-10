Росгвардия оцепила два села с несколькими зараженными коронавирусом жителями

Жители двух сел под Рязанью были изолированы от внешнего мира после того, как у нескольких человек обнаружили коронавирус. На выезде из населенных пунктов стоит оцепление Росгвардии, пешеходные тропы перекопаны, сообщает «7х7».
Речь идет о селах Заокское и Коростово в семи километрах от Рязани. 7 апреля Вице-губернатор области Игорь Греков во ссылкой на данные регионального управления Роспотребнадзора доложил губернатору Николаю Любимову, что в этих поселениях живет 17 процентов от всех зараженных в области. На тот момент вирус там был у 32 человек, следовательно в селах проживало пять или шесть инфицированных.
Глава региона поручил ввести карантин. Жителям нельзя выезжать за пределы двух сел, въезд также запрещен. Выходить из дома можно только для получения медицинской помощи, раз в три дня — в магазин. Охранять границы вышли сотрудники полиции и ГИБДД.
Ограничительные меры вызвали возмущение вреди части населения, другие оказались не в курсе произошедшего. В итоге в Заокском прошли народный сход и встреча с Грековым. За этим последовала реакция губернатора и ужесточение запретов, к патрулированию присоединились росгвардейцы и сотрудники МЧС.
По данным на 10 апреля, в Рязанской области 38 зараженных. Всего по России их почти 12 тысяч, большинство находится в Москве и Подмосковье.
Зачем это нужно? Вирус распространяется в общественных местах — старайтесь их избегать. Домашний режим особенно важно соблюдать людям старше 65 лет и тем, кто страдает хроническими заболеваниями. Молодым стоит воздержаться от личного общения с родителями, бабушками и дедушками и пожилыми людьми вообще. Старайтесь поддерживать контакты по телефону или через интернет — это поможет уберечь пожилых людей от опасности заражения.
Зачем это нужно? Кашляя или чихая, человек с респираторной инфекцией, такой как COVID-19, распространяет вокруг себя мельчайшие капли, содержащие вирус. Если вы находитесь слишком близко, то можете заразиться вирусом при вдыхании воздуха. Держитесь от людей на расстоянии как минимум один метр, особенно если у кого-то из них кашель, насморк или повышенная температура.
Зачем это нужно? Если на поверхности рук есть вирус, то обработка спиртосодержащим средством или мытье рук с мылом убьет его.
Зачем это нужно? Руки касаются многих поверхностей, на которых может присутствовать вирус. Прикасаясь к глазам, носу или рту, можно перенести вирус с кожи рук в организм.
При кашле и чихании прикрывайте рот и нос салфеткой или сгибом локтя; сразу выбрасывайте салфетку в контейнер для мусора с крышкой, обрабатывайте руки спиртосодержащим антисептиком или мойте их водой с мылом.
Зачем это нужно? Это позволит предотвратить распространение вирусов и других болезнетворных микроорганизмов. Если при кашле или чихании прикрывать нос и рот рукой, микробы могут попасть на ваши руки, а затем на предметы или людей, к которым вы прикасаетесь.
Зачем это нужно? Повышение температуры, кашель и затруднение дыхания могут быть вызваны респираторной инфекцией или другим серьезным заболеванием. Симптомы поражения органов дыхания в сочетании с повышением температуры могут иметь самые разные причины, среди которых, в зависимости от поездок и контактов пациента, может быть и коронавирус.
— сайт стопкоронавирус.рф;
— информация о коронавирусе на сайте Роспотребнадзора здесь;
— ответы Роспотребнадзора на самые популярные вопросы о коронавирусе здесь;
— подробный раздел на сайте Минздрава здесь;
— телефон скорой помощи: 03, 103 (для звонка с мобильного телефона);
— горячая линия Роспотребнадзора: 8-800-555-49-43;
— горячая линия Роструда: 8-800-707-88-41;
— горячая линия Департамента здравоохранения Москвы: +7 (495) 870-45-09.
Источник: Лента.Ру