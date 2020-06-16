Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве

16 июня 2020     14
Роскачество проверило бензин Аи-92 на АЗС в Москве

08:45

Специалисты Роскачества провели проверку автомобильного бензина Аи-92 на семи АЗС в Москве, не выявили ни одного несоответствия требованиям, установленным законом. Об этом заявили в пресс-службе организации.

РИА Новости

«По итогам исследования ни одного несоответствия бензина установленным законом требованиям обнаружено не было», — говорится в сообщении.

Бензин оценивали более чем по 30 параметрам, включая наличие в нём потенциально вредных веществ, потребительские свойства топлива, органолептические, а также маркировку.

В результате, как отмечается, отобранная для исследования продукция «получила наивысший балл».

Как напомнили в Роскачестве, исследование бензина Аи-92, которое было проведено год назад в Ставропольском крае, выявило несоответствия в семи из 60 образцов.

Осенью 2019 года Роскачество проверило дизельное топливо на АЗС в Свердловской области.

В начале июня URA.RU передавало, что эксперты Роскачества определили самые опасные и безопасные категории продуктов.

Источник: Россия Сегодня

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