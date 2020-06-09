Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

9 июня 2020     16
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору кредитных организаций

04:19

Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по выбору микрофинансовых кредитных организаций, посоветовав избегать организаций, которые предлагают выдать займы в очень короткие сроки.

АГН «Москва»

Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Избегайте организаций, сотрудники которых хотят выдать вам заемные деньги очень быстро, «не отходя от кассы», — заявили в Роспотребнадзоре.

В ведомстве напомнили, что согласно законодательству России при обращении за кредитом у граждан есть право знакомиться с условиями договора в течение пяти дней. Также можно попросить выдать подписанные индивидуальные условия договора.

Также Роспотребнадзор указал на необходимость проверки МФО в государственном реестре на сайте Банка России либо в специальном электронном справочнике.

Кроме того, Роспотребнадзор подчеркнул, что законодательство запрещает оформление микрозайма под залог жилья.

Ранее Роспотребнадзор выпустил рекомендации бизнесу по отмене ограничений, введённых из-за коронавируса.

Источник: Россия Сегодня

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