Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом

22 мая 2020     8
Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом

04:54

Сотрудники Роспотребнадзора помогли коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в российском ведомстве, стороны провели консультации и посетили медучреждения в Кишинёве, Тирасполе и других городах.

«Цели визита — содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

В апреле Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Источник: Россия Сегодня

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