Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом

В апреле Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.

«Цели визита — содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзоре.

Сотрудники Роспотребнадзора помогли коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в российском ведомстве, стороны провели консультации и посетили медучреждения в Кишинёве, Тирасполе и других городах.

Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом 04:54 Сотрудники Роспотребнадзора помогли коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в российском ведомстве, стороны провели …



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