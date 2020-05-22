Роспотребнадзор оказал поддержку Молдавии в борьбе с коронавирусом

Сотрудники Роспотребнадзора помогли коллегам из Молдавии в борьбе с распространением коронавирусной инфекции. Как сообщили в российском ведомстве, стороны провели консультации и посетили медучреждения в Кишинёве, Тирасполе и других городах.
«Цели визита — содействие в проведении противоэпидемических и профилактических мероприятий, обеспечение инфекционного контроля в лечебных учреждениях, организация работы лабораторий, осуществляющих диагностику COVID-19 на основе опыта Российской Федерации», — сообщили в Роспотребнадзоре.
Ранее президент Молдавии Игорь Додон выразил благодарность российскому коллеге Владимиру Путину за гуманитарную и финансовую помощь в борьбе с пандемией коронавируса.
В апреле Министерство обороны России доставило из Китая в Молдавию самолётом Ан-124 медицинскую помощь для борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19.
Источник: Россия Сегодня