Роспотребнадзор подготовил новые правила продажи еды на фоне коронавируса

11 июня 2020     10
Роспотребнадзор подготовил новые правила продажи еды на фоне коронавируса

Роспотребнадзор подготовил проект новых санитарных требований к магазинам и рынкам для профилактики распространения инфекционных заболевания среди населения. Об этом сообщается на портале проектов нормативных правовых актов.

Согласно документу, над открытыми торговыми местами будет необходимо устанавливать навесы для защиты продуктов от прямых солнечных лучей и осадков. Кроме того, будет запрещено размещение рыбных магазинов в помещениях, встроенных в жилые и административные здания.

«Не допускается отпуск продуктов, упавших на пол, взвешивание продавцом на весах продуктов без упаковки, а также продажа яиц в отделах, реализующих не упакованные производителем продукты, готовые к употреблению, и выливание жидких продуктов из посуды покупателя обратно в общую тару», — сказано в проекте. Также запрещаемся продажа бахчевых культур частями и с надрезами в объектах мелкорозничной торговли.

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Отмечается, что уровни шума в торговых залах должны соответствовать гигиеническим требованиям, предъявляемым к уровням шума в жилых помещениях. Помимо этого следует создать условия хранения и обработки тележек и корзин отдельно от мест, где проводится обработка и хранение торгового оборудования и инвентаря. Также в торговых палатках и киосках должна быть раковина для мытья рук, а нестационарные торговые объекты необходимо размещать в местах, имеющих туалет в пешеходной доступности от рабочего места.

Срок действия данных правил будет действителен до 1 января 2031 года.

В России за последние сутки было выявлено 8779 заболевших. Общее число зараженных в России превысило 502 тысячи. Из них 260 тысяч выздоровели, свыше 6,5 тысяч скончались. В ВОЗ заявили о выходе России на плато по коронавирусу.

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Источник: Лента.Ру

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