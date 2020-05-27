Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

27 мая 2020     12
Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

04:50

Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще протекает в тяжёлой форме.

«Согласно имеющимся данным, у курильщиков заболевание COVID-19 чаще протекает в тяжёлой форме. Курение ухудшает работу лёгких, и организму курящего человека труднее бороться с респираторным заболеванием, вызываемым новым коронавирусом», — говорится в сообщении.

Кроме того, употребление табака повышает риск заражения вирусом через рот.

«Роспотребнадзор призывает граждан защитить своё здоровье от разрушительных последствий употребления табака и выполнять рекомендации врачей в контексте предпринимаемых мер по борьбе с COVID-19», — отметили в ведомстве.

В начале мая эксперт Всемирной организации здравоохранения Мария ван Керкхове заявила, что курение не защищает от коронавирусной инфекции и увеличивает риск протекания заболевания в более тяжёлой форме.

Источник: Россия Сегодня

Поделиться:

Сейчас читают:

Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина
Преданная собака месяцами ждала в больнице умершего от коронавируса хозяина

В китайском городе Ухань, провинция Хубэй, верная собака на протяжении нескольких месяцев ждала в больнице своего владельца, умершего от новой …


Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса
Курильщиков предупредили о повышенном риске тяжелого течения коронавируса

Курильщики более склоны к тяжелой форме протекания коронавирусной инфекции, чем остальные. Об этом сообщается на официальном сайте Роспотребнадзора. В ведомстве …


Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии
Россияне массово запланировали летний отдых на море вопреки пандемии

Российские туристы массово запланировали отдых на море грядущим летом вопреки пандемии коронавируса. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса путешествий OneTwoTrip, …


Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19
Роспотребнадзор рассказал о влиянии курения на пациентов с COVID-19

04:50 Курение негативно влияет на способность организма бороться с коронавирусной инфекцией COVID-19. Как заявили в Роспотребнадзоре, у курильщиков болезнь чаще …


Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции
Землетрясение магнитудой 5,0 произошло у берегов Греции

05:06 Землетрясение магнитудой 5,0 зафиксировано у побережья Греции. Об этом сообщила Геологическая служба США. По данным сейсмологов, эпицентр подземных толчков располагался …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты