Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса

Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением. Об этом пишут «Известия». Отмечается, что индекс массы тела напрямую коррелирует с …



Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Власти Москвы проследят за перемещениями …



Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Источник: Лента.Ру



Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США Президент США Дональд Трамп заявил, что введение режима общенационального карантина для борьбы с коронавирусом обсуждалось, однако выразил сомнение, что соответствующее …

