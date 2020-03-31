Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Источник: Лента.Ру
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Источник: Лента.Ру
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Обнаружена связь между коронавирусом и ожирением
Российские ученые обнаружили связь между коронавирусом и ожирением. Об этом пишут «Известия». Отмечается, что индекс массы тела напрямую коррелирует с …
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Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц
Карантин москвичей отследят с помощью распознавания лиц. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источник. Власти Москвы проследят за перемещениями …
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Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавируса
Роспотребнадзор создал высокоточный тест для диагностики коронавирусной инфекции. Об этом сообщается на сайте ведомства. Источник: Лента.Ру
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Трамп назвал маловероятным введение общенационального карантина в США
Президент США Дональд Трамп заявил, что введение режима общенационального карантина для борьбы с коронавирусом обсуждалось, однако выразил сомнение, что соответствующее …
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Ученые опровергли один из мифов о коронавирусе
Утверждения о том, что заболевшие ОРВИ уже не смогут заразиться коронавирусом, ошибочны. К такому выводу пришли американские ученые из Медицинского …