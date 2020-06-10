Россия и Китай объединились против американских санкций

10 июня 2020     16
Россия и Китай объединились против американских санкций

Россия и Китай приступили к выработке совместной позиции по заявлению США о возможности повторного наложения санкций на Иран. Об этом сообщает Reuters.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и его китайский коллега Ван И направили письма 15 странам-членам Совета Безопасности ООН и генеральному секретарю организации Антониу Гутеррешу. В своем послании Лавров отметил, что действия США «нелепы и безответствены».

Вашингтон заявил о намерении ввести в действие положение Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) о наложении повторных санкций на Иран в случае нарушения соглашения с его стороны, если страны-члены ООН откажутся продлить эмбарго на поставку вооружений в Исламскую Республику. Однако президент США Дональд Трамп в 2018 году вышел из СВПД, назвав соглашение «худшей сделкой в истории».

Россия и Китай, обладающие правом вето в Совете Безопасности, выступают против продления эмбарго. «США, которые больше не являются участником СВПД, не имеют права требовать от Совета Безопасности применения данного положения», — подчеркнул в своем письме Ван И.

Ранее Китай и Россия совместно выступили против попытки американцев обсудить на международной площадке ситуацию вокруг Гонконга. Действия США были расценены как попытка вмешательства во внутренние дела КНР.

Источник: Лента.Ру

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