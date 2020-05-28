Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям

Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям, в том числе президенту Франции Эммануэлю Макрону.

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Россия направит повторные приглашения на парад Победы всем гостям 11:50 Директор Первого европейского департамента МИД России Алексей Парамонов в интервью РИА Новости заявил, что российская сторона направит повторные приглашения …



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