Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС

Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.

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Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС 03:45 Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на …



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