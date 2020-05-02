Россия в 2021-2023 годах планирует запускать к Международной космической станции (МКС) по три корабля «Союз» в год, что на один больше чем в 2020 году.
Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
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Россия планирует увеличить число пусков «Союзов» к МКС
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