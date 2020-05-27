Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19

27 мая 2020     15
Россиян предостерегли от стремления скорее переболеть COVID-19

Стремиться скорее переболеть COVID-19 не стоит, пока не появится вакцина и подходящие лекарства. От этого россиян предостерегла профессор Университета Джорджа Мейсона (США), доктор биологических наук Анча Баранова в разговоре с РИА Новости.

По ее словам, вирус еще недостаточно изучен. Поэтому чем позже человек заразится, тем больше у него шансов перенести заболевании в более легкой форме и получить эффективное лечение. В пример Баранова привела внедрение антитромбовой терапии после того, как месяц назад стало известно о способности инфекции нарушать систему свертываемости крови и провоцировать образование тромбов.

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00:01 — 18 мая

Биолог добавила, что сейчас по миру распространяется более заразный штамм вируса, но число тяжелобольных не растет. Наоборот, становится больше бессимптомных носителей и переболевших, из-за чего стадный иммунитет формируется быстрее.

«Если выбирать, сейчас подхватить вирус или через полгода, то лучше через полгода. Вакцина опять же появится в скором будущем, я предпочту ее подождать», — отметила она.

Ранее Баранова говорила, что в Россию попал «ирано-европейский» штамм коронавируса, который распространяется быстрее азиатского, но образует больше бессимптомных носителей. Его сложнее остановить карантинными мерами, но антитела у населения вырабатываются быстрее.

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Источник: Лента.Ру

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