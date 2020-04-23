Россиян захотели штрафовать за старые брошенные машины и сосульки на доме

23 апреля 2020     32
Россиян захотели штрафовать за старые брошенные машины и сосульки на доме

В России могут появиться штрафы за порчу внешнего вида дворов, вопрос о включении соответствующих поправок в Кодекс об административных правонарушениях (КоАП) прорабатывает Минюст. Об этом ТАСС рассказала первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова.

Речь идет, например, о брошенных старых автомобилях, мойку машины в неположенном месте, парковку на газоне, спортивной или детской площадке. За такое правонарушение гражданина захотели штрафовать на сумму до пяти тысяч рублей, юридическое лицо — до 35 тысяч.

Еще одно предложение — наказывать за некачественную уборку снега и сосулек с крыш и пандусов. Штраф для обычного россиянина составить до пяти тысяч рублей, для индивидуального предпринимателя — до 20 тысяч, для юридического лица — до 70 тысяч. Санкции могут применить и в случае подтопления улиц и тротуаров из-за дождя или таяния снега, что привело к сложностям в передвижении машин и пешеходов. За это гражданин заплатит до 2,5 тысяч, бизнесмен — до пяти, юрлицо — до 20. Почти аналогичные штрафы возможно появятся за порчу и уничтожение зеленых насаждений, самовольную вырубку деревьев.

Предлагается также ввести наказание за несоблюдение правил земляных работ, складирования и хранения строительных материалов и конструкций, за самовольную установку металлических гаражей, рекламных конструкций и других сооружений.

Рукавишникова отметила, что сейчас вопросы благоустройства находятся исключительно в ведении муниципалитетов, и каждый регион сам решает, как реагировать на их нарушение, но на практике это не всегда реализуется.

Источник: Лента.Ру

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