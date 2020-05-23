Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности

23 мая 2020     10
Россиян захотели строже наказывать за пожары по неосторожности

МЧС России подготовило предложения по усилению уголовного наказания за неосторожное обращение с огнем, приведшее к пожару с крупным материальным ущербом. Об этом сообщает ТАСС.

Ведомство, среди прочего, предложило правительству ужесточить ответственность за сжигание сухой травы, если из-за этого потерпевшие лишились жилья. Сейчас максимальное наказание для нарушителей про статье «Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности» предусматривает лишение свободы на срок до одного года или штраф.

19 марта в Краснодарском крае шашлычников посадили на полгода за 11 сгоревших туристов. По версии следствия, 30 июля 2018 года в кафе-шашлычной в Адлерском районе произошло возгорание электропроводки. В кафе погибли четыре человека, еще семеро сгорели в пристройке. Было возбуждено уголовное дело по статье 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Причиной пожара стали многочисленные нарушения при строительстве, допущенные владельцем кафе.

В сентябре 2019 года появилась информация о запрете на курение на балконах. Позднее в МЧС пояснили, что соответствующее постановление правительства об изменениях в правила противопожарного режима на самом деле не запрещает курить на балконах в случае, если оно не создает угрозы пожарной безопасности.

Источник: Лента.Ру

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