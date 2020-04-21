Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому

21 апреля 2020     11
Россиянам дали простую рекомендацию по лечению коронавируса на дому

Пациентам с легким течением коронавируса, которые лечатся на дому, посоветовали пить больше безалкогольных напитков. Это «самая простая рекомендация», заявил заместитель директора ФБУН ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Вадим Покровский, передает «Газета.ру».

По словам Покровского, при употреблении большого количества жидкости токсины вымываются из организма «естественным способом».

Эпидемиолог также добавил, что легким течением болезни считается отсутствие температуры — таких пациентов не госпитализируют. Срок выздоровления при легком течении занимает около недели, но выписка с карантина состоится только после получения отрицательных результатов на вирус.

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Лечащемуся на дому пациенту выдается памятка с рекомендациями по правильному соблюдению карантина и лекарства, уточнил Покровский. По его словам, пациенту также надо минимизировать контакты с родственниками и не использовать общие предметы быта. Эпидемиолог уточнил, что по возможности надо проводить дезинфекцию дома и чаще проветривать помещение.

Ранее в Минздраве России рассказали, что с лечащимися дома пациентами общаются по телефону врачи-инфекционисты или терапевты, Кроме того, раз в несколько дней пациентов посещают врачи и проводят осмотр.

За сутки в России выявлено 5642 случая заражения коронавирусом. Общее число зараженных с начала пандемии превысило 50 тысяч. Умерли 456 человек.

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Источник: Лента.Ру

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