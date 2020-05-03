Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

3 мая 2020     9
Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

Эксперты советуют жителям России после возвращения домой с улицы промывать глаза, рот и нос для снижения риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

Согласно данным рекомендациям, дома первым делом следует тщательно вымыть руки с мылом в течение 20 секунд, затем промыть нос, горло и глаза и умыться.

Рекомендуется также чистить обувь и менять одежду после прихода домой, а использованные средства индивидуальной защиты, в том числе маски, утилизировать.

В случае обязательного карантина необходимо мыть руки горячей водой и антисептиками до еды и после посещения туалета.

Помимо этого, специалисты советуют на регулярной основе проветривать помещения и осуществлять влажную уборку помещений с помощью моющих и дезинфицирующих средств.

Ранее эксперты МЧС рассказали о том, что следует взять в случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом. Прежде всего, необходимо позаботиться о предметах личной гигиены и гаджетах.

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

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Источник: Лента.Ру

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