Россиянам дали рекомендации по профилактике коронавируса

По последним данным, в России зафиксировано более 124 тысяч случаев заражения коронавирусом. Всего в стране 1222 человека скончались в результате пандемии, 15 тысячам пациентов удалось вылечиться.

Ранее эксперты МЧС рассказали о том, что следует взять в случае экстренной госпитализации в связи с коронавирусом. Прежде всего, необходимо позаботиться о предметах личной гигиены и гаджетах.

В случае обязательного карантина необходимо мыть руки горячей водой и антисептиками до еды и после посещения туалета.

Эксперты советуют жителям России после возвращения домой с улицы промывать глаза, рот и нос для снижения риска заражения коронавирусом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на рекомендации Всероссийского НИИ по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС) МЧС России.

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