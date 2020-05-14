Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно

14 мая 2020     14
Россиянам напомнили способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно

Спасатели напомнили россиянам способ изготовить антисептик от коронавируса самостоятельно. Рекомендации опубликованы на сайте Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России.

Для изготовления одного литра раствора рекомендуется использовать 830 миллилитров этанола (концентрация 96 процентов) или 750 миллилитров изопропилового спирта (концентрация 99,8 процентов). К ним необходимо добавить 40 миллилитров трехпроцентной перекиси водорода и 15 миллилитров 98-процентного глицерина, а оставшийся объем дополнить необходимым количеством дистиллированной или кипяченой воды.

После смешения ингредиентов необходимо быстро закрыть емкость крышкой, чтобы исключить испарение, и немного взболтать раствор. После переливания жидкости необходимо выдержать 72 часа, чтобы уничтожить в новой емкости вредные микроорганизмы.

В МЧС напомнили, что использование растворов с концентрацией менее 60 процентов этанола или 70 процентов изопропилового спирта бесполезно, и посоветовали отказаться от замены спирта водкой. Также спасатели предостерегли от дезинфекции спиртом в чистом виде, потому что это приводит к сухости кожи, раздражению, зуду и появлению микротрещин на коже, в которые вирус может проникнуть.

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Источник: Лента.Ру

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